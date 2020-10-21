Magazin Kuruluş Osman yeni bölümde büyük kavuşma

Kuruluş Osman yeni bölümde büyük kavuşma

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Kuruluş Osman yeni bölümde büyük kavuşma

Yeni sezona reytinglerin zirvesinde başlayan ‘Kuruluş Osman’ın 21 Ekim Çarşamba akşamı ATV’de ekrana gelecek 30’uncu bölümünde, Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey’le nihayet kavuşuyor.

21 Ekim 2020, Çarşamba 21:43 Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman 30. bölüm özeti: Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun’un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey’le karşı karşıya gelir. ‘Uçan ateş’in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar’ı Osman Bey’in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. 

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Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey’in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt’teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos’un planı ne? Yavlak Arslan’ın planı işleyecek mi? Geyhatu’nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek? 

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı



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