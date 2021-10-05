Magazin Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı: Malhun Hatun o haberi alınca…

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı: Malhun Hatun o haberi alınca…

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Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı: Malhun Hatun o haberi alınca…

Kuruluş Osman, bomba gibi bir sezonla 6 Ekim Çarşamba akşamı yeniden seyircisinin karşısına çıkıyor. Sezon arasını iyi değerlendiren Kuruluş Osman dizisi, hem oyuncu kadrosuna eklenen 16 yeni oyuncu ile hem de her geçen gün gelişen hikayesiyle, sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağının garantisini veriyor. Yayınlanan fragmandaki sahneler, Kuruluş Osman’ın yine milyonlarca izleyiciyi ATV ekranlarında kilitleyeceğine ilişkin ipuçları verirken, aynı zamanda yeni sezonda neler olacağında dair merakı da artırıyor.

05 Ekim 2021, Salı 17:52 Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman’ın üçüncü sezonunda Orhan’ın doğumu bir kişi hariç herkesi sevince boğuyor. Malhun Hatun, Osman Bey’in sır gibi sakladığı Bala Hatun’un gebelik haberini alınca, tepkisi de tahmin edildiği gibi sert oluyor. Diğer yandan Osman Bey’in beyliği büyürken, düşmanları da büyümeye devam ediyor. 65. bölüm ile üçüncü sezonda ATV ekranlarında olacak Kuruluş Osman’ın yeni sezon fragmanı, bu sezon yaşanacak heyecana ilişkin fikir veriyor.  

 KURULUŞ OSMAN'IN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman’ın yeni sezon fragmanı yayınlandığı andan itibaren televizyon izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Bir yandan dizinin gidişatına ilişkin bir fikir yaratan fragman aynı zamanda, çekim kalitesi ile de izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Osman Bey’in kahramanca savaşı göğüsleri kabartırken, özellikle su altında çekilen savaş sahneleri büyük beğeni topladı.

YENİ SEZONDA 16 YENİ OYUNCU

Burak Özçivit, Özge Törer ve Burak Çelik gibi birçok başarılı ismin yer aldığı Kuruluş Osman’ın üçüncü sezonunda 16 yeni oyuncu kadroya katılıyor. Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur.

Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir.

Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur!

Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır. 

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