Kuruluş Osman’ın yeni sezonu heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Eylül ayının sonuna gelindikçe, pek çok dizi sever “Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?” ve “Kuruluş Osman’ın yeni sezon fragmanı yayınladı mı?” araştırması yapmaya başlamıştı. Kanaldan yapılan açıklama ile dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. İşte, Kuruluş Osman’ın yeni sezon fragmanı…

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisi, konusu, oyuncuları, kostümleri ve dekorlarındaki başarısı ile ATV ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alırken, büyük bir izleyici kitlesine de ulaştı. Sezon finalinin üzerinden hayli zaman geçmesiyle yeni sezona ilişkin araştırmalar yoğunlaşmıştı. Kuruluş Osman hayranlarına müjdeli haber de yine ATV’den geldi. Kanaldan yapılan açıklamaya göre, Kuruluş Osman’ın yeni sezonu 6 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

KURULUŞ OSMAN’IN 3. YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Burak Çelik ve Buse Arslan gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman’ın 3. Sezonunda 16 oyuncu kadroya dahil oluyor. İşte, dizinin yeni sezonunda boy gösterecek o isimler,

Serhat Kılıç,

Yıldıray Şahinler,

Rüzgar Aksoy,

Şeyma Korkmaz,

Serdar Kayaokay,

Melis Gürhan,

Gizem Kala,

Can Bartu Arslan,

Serhat Parıl,

Oğuzhan Karbi,

Serdar Akülker,

Rıdvan Uludaşdemir,

Burak Alp Yenilmez,

Recep Çavdar,

Yiğit Esen,

Ali Karaağaç.

İŞTE KURULUŞ OSMAN’IN YENİ SEZON FRAGMANI





KURULUŞ OSMAN’IN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.