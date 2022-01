ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 78. bölümü izleyenlerin nefeslerini kesecek. Dizinin sevilen karakteri Göktuğ düştükleri pusuda kılıçla yaralanırken, Osman Bey’in de Vezir Alemşah tarafından idam ettirildiği görülüyor. Osman Bey son anda idam sehpasından kurtulurken, Burak Çelik tarafından canlandırılan Göktuğ karakterinin ölüp ölmediği merak ediliyor…

KURULUŞ OSMAN’DA GÖKTUĞ ÖLDÜ MÜ? GÖKTUĞ (BURAK ÇELİK) KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Kuruluş Osman dizisinin 19 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelen 78. bölümünde Göktuğ’un kılıçla saldırıya uğradığı ve ağzından kanlar geldiği görüldü. Göktuğ’un ölüp ölmediğine ve Burak Çelik’in Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağına dair resmi bir açıklama gelmezken, kulislerde yakışıklı oyuncunun diziden ayrıldığı konuşuluyor.

BURAK ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul’da doğan Burak Çelik, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Önce Best Model of Turkey yarışmasında birinciliği elde eden Çelik, Türkiye’yi temsil ettiği Best Model of the World yarışmasında da birinci oldu. Burak Çelik, Hande Yener'in Hasta ve Kraliçe isimli şarkılarının klibinde yer aldı.

Burak Çelik ilk oyunculuğa ilk adımını 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile attı. Ardından Star TV’de yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterine hayat verdi.Kuruluş Osman dizisinde Göktuğ karakterini canlandıran Burak Çelik, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Yengeç burcudur.

BURAK ÇELİK'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER