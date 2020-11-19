‘Kuruluş Osman’, heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 34’üncü bölümüyle tüm izleyiciler kategorisinde 11.43 reyting ve 24.88 share alarak birinci sırada yer aldı .#KuruluşZamanı etiketiyle Türkiye’de trendlerin ikinci sırasında ve dünya gündeminde ise beşinci sırada yer alarak çok konuşulan ‘Kuruluş Osman’ın 34’üncü bölümünde; babası Ertuğrul Bey’in sağlığının kötüleşmesi nedeniyle bazı kararlar almak durumunda kalan Osman Bey, Bizans tarafından kaçırılan bey kızı Targun Hatun’u kurtararak obaya getirdi. Kuruluş Osman 34. bölüm ardından yayınlanan Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanı da heyecan yarattı.

Hazal Hatun, Osman Bey’in Targun Hatun’la birlikte obaya gelişini kullanarak Bala Hatun’u sıkıştırırken; Aygül, annesinin intikamını almak için Hazal Hatun’la kozlarını paylaştı. Savcı, Gündüz ve Dündar beylerin, Geyhatu’nun beylerbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan’ın düzenlediği toya katılmak üzere Söğüt’e gitmesi, buluşmaya davet edilmeyen Osman Bey’i çileden çıkardı. Bamsı Bey’le birlikte Söğüt’e giden Osman Bey, Yavlak Arslan’a meydan okuyarak beylik iddiasını ortaya koydu ve ağabeyleri Savcı ve Gündüz’e taraflarını seçmeleri gerektiğini söyledi.

Kulucahisar Kalesi’ni geri almayı kafasına koyan Osman Bey, alpleri Boran ve Göktuğ ile birlikte gizli geçidi kullanarak kaleye girdi ancak babasını esir ettiği Targun Hatun’u casus olarak kullanan Nikola, Osman Bey’in gelişine hazırlıklıydı. Nikola’nın askerleri tarafından köşeye sıkıştırılıp yakalanan Osman Bey, kaleyi geri almak üzere planını işletmeye başladı.

Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanı yayınlandı

Dizinin finalinin ardından yayınlanan Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanı ise yeni bölümden ipuçları verdi. Yeni tanıtımda Osman Bey’in Nikola’yı gafil avladığı sahne ‘Kuruluş Osman’ seyircisinde heyecan yarattı.

Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni geri almak için nasıl bir plan uygulayacak? Targun Hatun, Kayı Obası hatunları arasındaki mücadeleye nasıl dahil olacak? Savcı Bey, Osman Bey’in beylik iddiası karşısında ne hamle yapacak? Osman Bey, Yavlak Arslan’ın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi? Yavlak Arslan ve Nikola’nın ittifakı, Osman Bey’in planlarını nasıl etkileyecek? Ertuğrul Bey’in sağlık durumu iyiye gidecek mi?

İşte Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanı





Kuruluş Osman 34. bölüm full izle



