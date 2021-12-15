Kuruluş Osman’daki Vezir Alemşah karakterini başarılı oyuncu Taner Turan canlandırıyor. ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman’ın 75. bölümünde ise Osman Bey’in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey’e beylik vaat eden Vezir Şah, aynı zamanda Osman Bey’i de tutukluyor. Peki, Vezir Alemşah kimdir, tarihteki yeri nedir? Vezir Alemşah’ı canlandıran Taner Turan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte yanıtı…

VEZİR ALEMŞAH KİMDİR, TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Vezirşah Kuruluş Osman dizisinde Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılıyor ancak tarihi kaynaklarda hakkında yeterli bir tarihi bilgi bulunmuyor.

Diğer yandan Sivrihisar'da XIV. yüzyıla ait Alemşah Kümbeti bulunuyor. Anadolu Selçuklu türbe mimarisinin devamı sayılan bir yapı olan Alemşah Kümbeti’nin süslemesindeki bazı motiflerin Orta Asya geleneklerine işaret ettiği belirtiliyor.





TANER TURAN KİMDİR?

17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum doğan Taner Turan, ilkokul ve ortaokul eğitimini İzmit'te aldı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden tamamlayan Taner Turan, 8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.

Romeo ile Juliet, Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Sihirli Kapı, Hiç Kimsenin Öyküsü, Halktan Biri gibi önemli oyunlarda oynayan ve yönetmenlik yapan Taner Turan televizyon dünyasına 2000 yılında rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile geçiş yaptı.

Ölene Kadar, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, Tatlı Hayat, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, ve Dadı gibi önemli değerli yapımlarda rol alan başarılı oyuncu, yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

Taner Turan, Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile evlidir.