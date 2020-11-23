"Kuruluş Osman Aybars kimdir? Kaç yaşındadır?" soruları dizinin izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı gibi dizilerde rol alan Serhan Onat, Kuruluş Osman dizisinde Aybars karakterine hayat verdi. Peki, Serhan Onat kimdir? İşte, Kuruluş Osman'ın Aybars'ı hakkında merak edilen bilgiler...

Serhan Onat 27 Mayıs, 1994 tarihinde Erdin ve Nural Onat çiftinin ikinci çocuğu olarak İzmit’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul’da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

Lise yıllarında başladığı tiyatro ve ileri dans eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Üniversite eğitimi sırasında birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu 2014 yılında Şehzade Murad karakterini canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl ile ilk kez izleyici karşısına çıktı. 2015 yılında Show TV’de yayınlanan Mayıs Kraliçesi ile ekrana gelen oyuncu daha sonra Kanal D 'de Bodrum Masalı dizisinde Uzay karakterini canlandırdı. Televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra halen üniversite eğitimine devam eden oyuncu, yurt içi ve yurt dışında önemli festivallerde katılımcı olarak yer aldı ve birçok atölye çalışmasına katıldı.

Aybars tarihte nasıl öldü?

Bamsı'nın oğlu Aybars 1223 yılında dünyaya geldi 1277 yılında Şam da hayatını kaybetti.

Bamsı Beyrek'in hikayesi

Bizans'ta bir zindanda 16 yıl geçiren Bamsı'ya Kale'de yaşayan bir Prenses aşık oldu. Üstelik, o prenses Bamsı Beyrek'in kaçmasına yardım etti. Ne zaman öldüğü veya ne kadar yaşadığı bilinmemektedir; Sadece o süre boyunca oldukça uzun yaşadı ve bir pusuya kurban gitti, karısını ve çocuklarını geride bırakarak öldürüldü.

Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramandır. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi isimlerde de bilinmektedir. Atının ismi Dengiboz veya Bengiboz'dur.

Bamsı Beyrek, masallardaki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in ismine Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı masalda, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.







