Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Özge Törer kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç? Tarihte önemi nedir?
Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer dikkat çekerken izleyiciler de "Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Kaç yaşında?" sorusunu sormaya başladı.
24 Kasım 2020, Salı 12:13 Son Güncelleme:
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Özge Törer henüz 20'li yaşların başında bir oyuncu. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.
Bala Hatun kimdir?
Râbi'a Bâlâ Hâtun, Osmanlı I. Osman Osman'ın eşiydi. Ünlü Şeyh Edebali'nin kızı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Alaeddin Paşa'nın annesiydi. 1289'da doğan Bala Hatun 1234'te hayatını kaybetmiştir. Onun kimliği sık sık Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karıştırılıyor.
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