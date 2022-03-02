Kuruluş Osman'ın oyuncularından Buse Arslan ölümden döndü
Kuruluş Osman dizisinde ‘Aygül Hatun’ karakterine hayat veren Buse Arslan, talihsiz bir kaza geçirdi. Olay sonrası Buse Arslan, hastaneye kaldırıldı.
02 Mart 2022, Çarşamba 13:43 Son Güncelleme:
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Buse Arslan, rol dizinin setinden çıktıktan sonra kaza geçirdi. Oyuncunun, aracıyla eve giderken Riva yolunda arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla, ölümden döndüğü öğrenildi.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Emniyet kemeri takılı olan Arslan, hemen hastaneye kaldırıldı. Boynundan darbe alan oyuncuya, boyunluk takıldı. Sağlık durumu iyi olan Arslan, bir süre boyunlukla gezecek.
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