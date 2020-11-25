Seda Yıldız, 1962 yılında Zonguldak doğdu. Seda Yıldız son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Reşit rolünde yer almıştı. Mimar Sinan Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız, kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanıştı.

İlk dizisi ise 1987 yılında ekrana gelen Gönül Dostları. Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve yönetmenlik de yapan Seda Yıldız'ı parlatan yapım Kurtlar Vadisi Pusu dizisi. Uzun yıllardır sanat hayatında olan Seda yıldız bugüne kadar 39 yapımda aktif olarak görev aldı.

Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası olarak kabul edilmektedir.

Tefsir, hadis ve İslam hukuku konularında uzmanlaşan Edebali, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi dönemin büyükleri ile aynı zamanda yaşamıştır ve onlarla pek çok kez sohbet etme şansı bulmuştur. Bilecik'te bir dergah yaptırmış olan Şeyh Edebali, öğrenci yetiştirmekle ve halkı aydınlatmakla uğraşmıştır.

Türbede Şeyh Edebali ile birlikte, şeyhin neslinden altı büyük ve dört küçük sanduka vardır. Sanduka odasının haricinde iki oda daha bulunmaktadır. Türbe ve dergâh, Sultan II. Abdülhamid döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat görmüştür.

Türbenin hemen yanında aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen, Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe daha bulunmaktadır.







