Buna göre; Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021’den itibaren verilmesi gereken yıllık geçici Kurumlar Vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 Kurumlar Vergisi uygulanacak.

2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 Kurumlar Vergisi alınacak. Ancak payları ilk defa halka arz edilen şirketlere 2 puan Kurumlar Vergisi indirimi uygulanacak.