Ekonomi Kurumlar Vergisi 2021'de ne kadar olacak? Yürürlüğe girdi...

Kurumlar Vergisi 2021'de ne kadar olacak? Yürürlüğe girdi...

Ekonomi

Kurumlar Vergisi 2021'de ne kadar olacak? Yürürlüğe girdi...

Kurumlar Vergisi oranlarında değişiklik sağlayan düzenleme dün yürürlüğe girdi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Buna göre; Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021’den itibaren verilmesi gereken yıllık geçici Kurumlar Vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 Kurumlar Vergisi uygulanacak.

2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 Kurumlar Vergisi alınacak. Ancak payları ilk defa halka arz edilen şirketlere 2 puan Kurumlar Vergisi indirimi uygulanacak.

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