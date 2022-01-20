Ekonomi Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulacaklar! Resmen kabul edildi

Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulacaklar! Resmen kabul edildi

Ekonomi

Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulacaklar! Resmen kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

20 Ocak 2022, Perşembe 21:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Teklif ile, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

Türk Lirası mevduat katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay süreli Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirmeleri durumunda bazı kazançları Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulacak.

ANKARA (İHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Zor kararı ver
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
Emekliliğinizi 3 yıl öne çekebilirsiniz
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
İSTANBUL: Arap turistler, Kapalıçarşı esnafı…
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Kâğıt sektörü dijitalleşmeye meydan okuyor
Bilal Emin Turan
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa günü düşüşle tamamladı