Kurumsal yeni yıl mesajları 2022’ye girmemize kısa süre kala binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni yıla dair güzel dileklerin ve umutların bulunduğu, nezaket dolu, sevgi ile birlikte saygının da gözle görülür bir şekilde ifade edildiği iş arkadaşlarına veya şirket içi çalışanlara gönderebileceğiniz yılbaşı mesajlarını bir araya getirdik…

KURUMSAL YENİ YIL MESAJLARI

Yeni bir yıl var kapımızda. 2022’e gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesini diliyorum. Hep birlikte mutlu yıllara!

Yeni bir yıla girerken mutluluk, huzur ve başarı diliyorum. Yapılan her işten keyif alacağımız, ailemizi daha da büyüteceğimiz mutlu yıllarımız olsun.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının bir an önce bitmesini, yeni yılın sağlıklı ve keyifli geçmesini temenni ediyorum.

Hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmıyor demektir. 2022, hatalarından korkmayacağın; onlardan ders alacağın ve başarılarını katlayacağın bir yıl olsun. Mutlu seneler.

Şirketimizdeki üstün başarılarınızdan dolayı 2022’de size daha fazla başarı dilemeye gerek duymuyoruz. Mutlu, huzurlu ve en önemlisi de sağlıklı olacağınız yeni bir yıla girmemiz umuduyla…

Yeni yılda her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyor, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. İyi seneler!

2022 senin yılın olsun! Kariyerinizin zirvesinde bir yıl dilerim!

“Seneye görüşürüz” esprisinin yapılmadığı nice mutlu yıllar diliyorum. Şirketimiz senin gibi bir çalışana sahip olduğu için çok şanslı. İyi seneler!

Her sabah kalktığında aklına ilk gelen şeyin günlük iş akışın olduğu, görevlerini göz açıp kapayıncaya kadar bitirdiğin bir sene olmasını diliyorum. Mutlu yıllar!

Yeni yılda neşe, sağlık, huzur ve mutluluk hep bizimle olsun. Nice güzel yıllara!

Yeni yılda her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyor, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. İyi seneler!

2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

2022’in kurumumuza başarı, sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum.

İnternet hızının en azından ofiste yüzünüzü güldüreceği, sabah trafiğinin sizi teğet geçeceği güzel bir yıl diliyorum.

Ülkemiz ve firmamız için güzel bir yıl olmasını diliyor, sevdiklerinizle en güzel zamanlarınızı geçirmenizi temenni ediyoruz. Mutlu yıllar.

2022’de sevdikleriniz yanınızda, hayalleriniz sonsuz olsun. Mutlu seneler!

İŞ ARKADAŞLARINA VEYA ŞİRKET İÇİ YILBAŞI MESAJLARI

Hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmıyor demektir. 2022, hatalarından korkmayacağın; onlardan ders alacağın ve başarılarını katlayacağın bir yıl olsun. Mutlu seneler.

Bu yıl anlarınız bir araya gelerek anılarınızı oluştursun. Bu yıl sevgilerinizin arttığı, nefret ve kötü duyguların azaldığı, başarının size adım adım yaklaştığı anları toplayın. Mutlu yıllar.

Yeni yılda teknolojinin kazandırdıklarıyla daha iyi, daha erişilebilir, daha kapsayıcı bir dünya dileğiyle. İyi seneler!

2022’in kurumumuza başarı, sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum.

Firmamızın bir adım daha atlaması için verdiğiniz emeklerle her saniye daha iyiye gidecek bir sene diliyor, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmemesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun.

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar!

Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Mutlu yıllar!

Yeni yılda neşe, sağlık, huzur ve mutluluk hep bizimle olsun. Nice güzel yıllara!

Geçmişte canımızı sıkan her şeyi bir kenara bırakıp yeni yılda tertemiz bir sayfa açalım. 2022 hepimize uğur getirsin.

2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle, mutlu yıllar.

2022 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileğiyle. Neşe dolu yıllar!

Umarım 2022 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yeni bir yıl var kapımızda. 2022’e gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesini diliyorum. Hep birlikte mutlu yıllara!

Yeni nesil bizim geleceğimiz. Geleceğimizi aydınlattığın için teşekkür ederiz. 2022 yılında da eğitim-öğretim hayatında tüm başarılar seni bulsun, iyi seneler.

Seneye görüşürüz, esprisinin yapılmadığı nice mutlu yıllar diliyorum. Şirketimiz senin gibi bir çalışana sahip olduğu için çok şanslı. İyi seneler!

2022’de şirketimiz için yaptıklarını asla unutmayacağız. İyi ki ailemizdesin! Yeni yılda da hep birlikte başarılı projelere imza atmamız dileğiyle…

2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle, mutlu yıllar.

Yeni bir yıla girerken mutluluk, huzur ve başarı diliyorum. Yapılan her işten keyif alacağımız, ailemizi daha da büyüteceğimiz mutlu yıllarımız olsun.

2022’de hayallerindeki home office’in salgınsız da gerçekleşmesini ümit ediyor, evde sıkıldığında rahatça gelebileceğin bir ofisinin olmasını temenni ediyorum. Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Her sabah kalktığında aklına ilk gelen şeyin günlük iş akışın olduğu, görevlerini göz açıp kapayıncaya kadar bitirdiğin bir sene olmasını diliyorum. Mutlu yıllar!

2022’de nice güzel anlar paylaşacağımız sağlıklı, mutlu ve güzel bir sene diliyoruz.

Güzel yıllar, mutlu yarınlar, güzel dostluklar bizimle olsun, yeni yılın kutlu olsun!



