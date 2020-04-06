Kurutulmuş domatesle kahvaltılık tarifler

Türkiye’nin sebze meyve mamulü ihracatı yılın 3 ayında yüzde 11 artarak 375 milyon dolardan 417 milyon dolara yükselmiş. Dondurulmuş sebzeden turşuya, meyve suyundan reçele kadar birçok kalemi bünyesinde bulunduran "mamul kategorisi"nde yer alan domates salçası da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 36 milyon 800 bin dolardan 46,5 milyon dolara çıkmış.

Kuru domatesin ihracatından yılın 3 ayında 24 milyon gelir elde edilmişken biz de kurutulmuş domatesle kahvaltılarda neler yapılacağına bir göz atalım. Kurutulmuş domatesle yapabileceğiniz iki tarif...

Kurutulmuş domates nasıl kullanılır? Buyurun tarifimize...

Kahvaltılık zeytinyağlı kuru domates

Malzemeler

Bir kilo kuru domates

Yeteri kadar zeytinyağı

6 diş sarımsak

Karabiber

Biberiye veya kekik yaprakları

Servis ederken kullanmak için ceviz (İsteğe bağlı)

Hazırlanışı

Kuru domatesleri sıcak suda 10 dakika bekletin ardından süzgeç yardımıyla süzün.

Kullanacağınız kabın içerisine domatesleri dizin ve üzerini geçecek kadar zeytinyağı ilave edin.

Kekik veya biberiye yaprakları ile sarımsak ve karabiberi ilave edin.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp, çalkalayın.

Buzdolabında bekletin.

Kurutulmuş domatesler tuzlu olabileceği için tuz miktarı damak tadınıza kalmış.

Mısırlı, yeşil zeytinli kuru domates

Bir miktar kuru domates.

Yarım su bardağı mısır.

Yarım su bardağı kadar doğranmış yeşil zeytin.

Maydanoz

Ceviz / mozarella peyniri (Tercihe göre)

Sıvı yağ

Nar ekşisi

Hazırlanışı

Kurutulmuş domatesleri 1 saat kadar sıcak suda bekletin. Ardından suyunu süzüp istediğiniz boyutta doğrayın. Zeytin, doğranmış kuru domates, maydanoz ve yeşil zeytini harmanlayın. Nar ekşisi zeytinyağı ve tuz ile karabiberi ilave edin.