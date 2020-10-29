Kuruyemişler erkeklerde kısırlığı engelliyor

İspanya'da bir üniversitede araştırma yapan bilim insanları, 18 ila 35 yaşları arasındaki erkeklerle bir ekip oluşturdu ve onları iki gruba ayırdı. İlk grubun, yemek yeme şekillerinde hiçbir değişiklik yapılmadı ve normal Batı tarzı diyetlerine devam edildi. İkinci gruba yaklaşık 2 avuç fındık verildi.

Araştırmacılar, fındık tüketiminin sperm sağlığı üzerindeki etkisini ölçmek için 14 haftalık çalışmadan önce ve sonra erkeklerden kan ve sperm örnekleri topladılar.

Yedikleriniz sperminizi etkileyebilir

Ceviz, badem ve fındık yiyen grup, sperm sayısında yüzde 16'lık bir artış ve sperm canlılığı, hareketliliği ve morfolojisinde (şekil ve boyut) kayda değer gelişmeler görüldü. Ek olarak, bu erkeklerde daha az parçalanmış sperm DNA'sı vardı. Başka bir deyişle, spermleri uzun süre yüzmek için daha donanımlıydı.

Badem, ceviz ve fındık, omega-3 yağ asitleri, folat ve E vitamini, çinko ve selenyum antioksidanlar gibi önce besinlerle doludur.

Bu besinlerin spermi serbest radikal hasarından koruduğu ve spermin yapısal bütünlüğünü koruduğu bilinmektedir. Sağlıklı sperm, yumurtaya ulaşıp döllemelerini sağlayan oval kafalara ve uzun kuyruklara sahiptir.

Bu sperm dostu besinler aynı zamanda güçlü ve sağlıklı spermlerin gelişimi için gerekli olan hormon düzenlemesine de yardımcı olur.

Doğurganlığı artırmak istiyorsanız, Akdeniz veya Hollanda diyetini denemenizi öneririz. Her ikisi de bol miktarda sebze, meyve, deniz ürünleri, kümes hayvanları, kepekli tahıllar, baklagiller ve tekli doymamış yağlar içerir. Bunlar tümü meni kalitesini ve doğurganlığı artırmaya yardımcı olabilir.







