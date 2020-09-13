Kuş burnu hasadı anne ve kızının sonu oldu
Gümüşhane’nin Torul ilçesi kırsalında kuşburnu toplayan 56 yaşındaki Mevlüde ve 20 yaşındaki kızı Buse Nur Urhanyıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
13 Eylül 2020, Pazar 14:43 Son Güncelleme:
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Olay, dün, Torul ilçesi Günay köyü, Körgöze mevkisinde meydana geldi. Trabzon'da oturan ve memleketi Gümüşhane’ye gelen Mevlüde ve kızı Buse Nur Urhan, komşularıyla kuşburnu toplamak için köylerindeki kırsal alana gitti. Bir süre sonra anne ve kızın kuşburnu topladığı bölgeye yıldırım düştü. Mevlüde ve Buse Nur Urhan'ın yere yığıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden anne ve kızının hayatlarını kaybettiği belirlendi. Anne ve kızın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
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