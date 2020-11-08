Kuş gribi nedir, nasıl bulaşır?
Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz kuş gribi, yeniden birçok ülkede görülmeye başlandı. Vakaların ortaya çıkmasının ardından yüz binlerce kanatlı hayvan itlaf edilmeye başlandı. Ölümcül hastalıklardan biri olan kuş gribi hakkında birçok vatandaş yeterli bilgiye sahip değil. Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır soruları merak konusu oldu. Kuş gribi hakkında ne kadar bilgi sahibi olursak, hastalıktan korunma ve hastalığı önleme konusunda kendimizi iyi bir şekilde hazırlayabiliriz. İşte kul gribi hakkında bilmeniz gerekenler.
08 Kasım 2020, Pazar 15:51 Son Güncelleme:
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Influenza ailesine ait bir virüsün neden olduğu kuş gribi, kuş, domuz, at, balina ve deniz ayısı gibi hayvanlarda hastalık oluşturuyor. Kuş gribinin H5N1, H7N9 gibi farklı tiplerde kuş gribi alt tipleri mevcut. Çoğu kuş gribi virüsü insanda hastalığa neden olmasa da bazı alt türleri insana bulaşabilir ve hafif göz enfeksiyonu ve grip benzeri hastalıktan zatürre ve ölüme kadar götürebilir.
Kuş gribi nasıl bulaşıyor?
Kuş gribi hayvanlardan insanlara belli şartlar altında bulaşabiliyor. Ancak insandan insana bulaşma durumu nadir görülüyor. Hasta veya ölü kümes hayvanlarıyla yakın veya doğrudan temas şeklinde bulaşan kuş gribi genellikle şu yollardan da bulaşabiliyor:
- Canlı kuş ya da kanatlı hayvan pazarlarına ziyaret
- Pişmemiş veya az pişmiş kuş ve ürünlerinin hazırlanması veya tüketilmesi
- Kuşların ya da hayvanların dışkıları ya da enfekte kuş tüyü gibi organik kalıntılarıyla temas
Kuş gribinin belirtileri nelerdir?
Grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan kuş gribinde, kuluçka süresi birkaç saat ile 2-3 gün arasında değişebiliyor. Kuş gribinin belirtileri şöyle:
- Aniden başlayan ateş
- Öksürük
- Solunum güçlüğü
- Boğaz ağrısı
- Kemik ve baş ağrısı
- İshal
- Bulantı ve kusma
Kuş gribi tedavisi
Klinik muayene ve kan tetkikleri ile kuş gribi tanısının konulmasının ardından, tedavide antiviral ilaçlar ve destek tedavisi uygulanır.
Kuş gribinden korunmanın yolları
Kuş gribinin aşısı henüz geliştirilmedi. Bu nedenle en iyi tedavi hastalıktan korunmaya çalışmak olmalı. Bunun için de yapmanız gerekenler şöyle:
- Canlı kuş ve kanatlı hayvan pazarlarından ve çiftliklerinden uzak durun.
- Hasta ve ölü hayvanlara dokunmayın.
- İyi piştiğinden ve temiz olduğundan emin olmadığınız kuş ve ürünlerini yemeyin.
- Hijyen kurallarına dikkat edin.
- Ellerinizi sık sık yıkayın.
- Eğer sabun ve su yoksa alkol içeren el dezenfektanıyla elinizi temizleyin.
- Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza elinizin temiz olduğundan emin değilseniz dokunmayın.
- Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille ya da üst kolunuzun içiyle kapatın.
- Öksürdükten veya hapşırdıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- Ateş ve öksürük gibi solunum semptomları olan hasta insanlardan uzak durun. Hasta olan kişilerle öpüşmekten, sarılmaktan, yemek yerken aynı kabı paylaşmaktan ve aynı bardaktan içmekten kaçının.