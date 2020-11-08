Kuş gribi nedir, nasıl bulaşır?

Influenza ailesine ait bir virüsün neden olduğu kuş gribi, kuş, domuz, at, balina ve deniz ayısı gibi hayvanlarda hastalık oluşturuyor. Kuş gribinin H5N1, H7N9 gibi farklı tiplerde kuş gribi alt tipleri mevcut. Çoğu kuş gribi virüsü insanda hastalığa neden olmasa da bazı alt türleri insana bulaşabilir ve hafif göz enfeksiyonu ve grip benzeri hastalıktan zatürre ve ölüme kadar götürebilir.

Kuş gribi nasıl bulaşıyor?

Kuş gribi hayvanlardan insanlara belli şartlar altında bulaşabiliyor. Ancak insandan insana bulaşma durumu nadir görülüyor. Hasta veya ölü kümes hayvanlarıyla yakın veya doğrudan temas şeklinde bulaşan kuş gribi genellikle şu yollardan da bulaşabiliyor:

Canlı kuş ya da kanatlı hayvan pazarlarına ziyaret

Pişmemiş veya az pişmiş kuş ve ürünlerinin hazırlanması veya tüketilmesi

Kuşların ya da hayvanların dışkıları ya da enfekte kuş tüyü gibi organik kalıntılarıyla temas

Kuş gribinin belirtileri nelerdir?

Grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan kuş gribinde, kuluçka süresi birkaç saat ile 2-3 gün arasında değişebiliyor. Kuş gribinin belirtileri şöyle:

Aniden başlayan ateş

Öksürük

Solunum güçlüğü

Boğaz ağrısı

Kemik ve baş ağrısı

İshal

Bulantı ve kusma

Kuş gribi tedavisi

Klinik muayene ve kan tetkikleri ile kuş gribi tanısının konulmasının ardından, tedavide antiviral ilaçlar ve destek tedavisi uygulanır.

Kuş gribinden korunmanın yolları

Kuş gribinin aşısı henüz geliştirilmedi. Bu nedenle en iyi tedavi hastalıktan korunmaya çalışmak olmalı. Bunun için de yapmanız gerekenler şöyle:

Canlı kuş ve kanatlı hayvan pazarlarından ve çiftliklerinden uzak durun.

Hasta ve ölü hayvanlara dokunmayın.

İyi piştiğinden ve temiz olduğundan emin olmadığınız kuş ve ürünlerini yemeyin.

Hijyen kurallarına dikkat edin.

Ellerinizi sık sık yıkayın.

Eğer sabun ve su yoksa alkol içeren el dezenfektanıyla elinizi temizleyin.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza elinizin temiz olduğundan emin değilseniz dokunmayın.

Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille ya da üst kolunuzun içiyle kapatın.

Öksürdükten veya hapşırdıktan sonra ellerinizi yıkayın.

Ateş ve öksürük gibi solunum semptomları olan hasta insanlardan uzak durun. Hasta olan kişilerle öpüşmekten, sarılmaktan, yemek yerken aynı kabı paylaşmaktan ve aynı bardaktan içmekten kaçının.





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