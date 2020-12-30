Kuşadası açıklarında deprem! İzmir de hissetti

Ege Denizi'nde bugün saat 16.40'ta bir deprem oldu. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı İzmir ve çevre illerde hissedildi.

Merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası'na 23 kilometre uzaklıkta olan depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü ayrıca, Ekim ayında Seferihisar ve Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki bölgede meydana gelen büyük depreme oldukça yakın.

AFAD'dan ilk açıklama

AFAD depremi "Ege denizi açıklarında saat: 16.40'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi." sözleriyle duyurdu.



