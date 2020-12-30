Türkiye Kuşadası açıklarında deprem! İzmir de hissetti

Kuşadası açıklarında deprem! İzmir de hissetti

Türkiye

Kuşadası açıklarında deprem! İzmir de hissetti

Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de hissedildi.

30 Aralık 2020, Çarşamba 16:52 Son Güncelleme:
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Ege Denizi'nde bugün saat 16.40'ta bir deprem oldu. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı İzmir ve çevre illerde hissedildi.

Merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası'na 23 kilometre uzaklıkta olan depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

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Depremin merkez üssü ayrıca, Ekim ayında Seferihisar ve Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki bölgede meydana gelen büyük depreme oldukça yakın.

AFAD'dan ilk açıklama

AFAD depremi "Ege denizi açıklarında saat: 16.40'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi." sözleriyle duyurdu. 

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