Kuşadası Adaland giriş ücreti ne kadar? Servisi var mı?

Adaland Aquapark, havaların ısınmasıyla birlikte sezonu açıyor. Bünyesinde Aquapark, Dolphinpark ve Seapark olmak üzere 3 farklı park bulunan Adaland, su tutkunlarının akınına uğruyor. Dünyanın en iyi 10 su parkı arasında gösterilen Adaland’e gitmek istiyorsanız, giriş ücreti, servis bilgileri ve ekstra ücretleri bilmenizde fayda var.

Adaland giriş ücreti ne kadar?

Adaland Aquapark’a 2019 sezonunda giriş ücreti 0 - 3 yaş ücretsizdi. 4 - 9 yaş 90 TL, 9 yaş ve üzeri 110 TL idi. 2020 sezonunun başlamasıyla birlikte 2020 ücretleri açıklanacaktır. Adaland Aquapark’a giriş ve ulaşım dahil bir kampanya daha bulunuyor.

Ulaşım dahil kampanyalı giriş fiyatları şöyle:

0 - 3 yaş ücretsiz

4 - 9 yaş 130 TL

9 yaş ve üzeri 150 TL

Kuşadası Adaland servisi var mı?

Kuşadası Adaland’in; Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Üçyol, Şirinyer, Buca, Gaziemir’den her gün servisleri var. Ayrıca online bilet alarak, sıraya girmeniz gerek kalmadan giriş yapabilirsiniz.

Adaland giriş fiyatlarına neler dahil ?

Adaland giriş fiyatını ödedikten sonra; Soyunma kabini, soyunma dolapları, kaydıraklar ve havuzlar, botlar, duş, otopark, şezlong ve şemsiyeden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Rafting, ulaşım, yiyecek ve İçecek için ekstra ücret ödemeniz gerekmektedir.,

Adaland’de neler var?

Dünyanın en uzun aile kaydırağı. 406 metre uzunluğunda, minimum 2 maksimum 6 kişi bir arada kayabilirsiniz.

Havada 360 derece tam tur

Üzerinde durduğunuz kapağın açılmasıyla hızlı bir düşüş ve havada sağa doğru tam bir tur ile adrenalin dolu bir deneyim yaşamanıza imkan sağlıyor.

110 metre yukarı, 90 metre aşağı

Altınızdaki bot, suyun inanılmaz gücüyle önce 110 metre yokuş yukarı tırmanıyor sonra da adrenalin dolu bir iniş gerçekleştiriyorsunuz.

Headdown & Freefall

Başaşağı kayarken birbirinizle yarış halinde olabileceğiniz heyecan dolu bir deneyim.

Water Coaster

Altınızdaki bot suyun inanılmaz gücüyle önce yokuş yukarı tırmanıyor sonra adrenalin dolu bir iniş sizi bekliyor!

Yamaç Kaydırağı

Bu dik kaydırakta önce hızla öne doğru kayıp sonrasında geriye doğru dönüş yapacak ve gözlerinizi bile açamayacaksınız. Bu geniş kaydırakta önce öne doğru kayıp sonrasında geriye doğru dönüş yapacak ve kendinizi uçacakmış gibi hissedeceksiniz.



