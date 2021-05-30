Kuşadası Kaymakamlığı taşınmaz satış ihalesi yapacak

Kuşadası Kaymakamlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü taşınmaz ihalesi yapacak. 8 Haziran'da saat 11.30'da yapılacak ihale Açık Teklif Usulü olacak. İhalenin gerçekleşeceği yer ise Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 91 Kuşadası / Aydın olarak belirtildi. İhaleye katılmak için geçici teminatı yatırmak gerekiyor. Geçici teminat ve diğer detaylar ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.