Kuşadası Kaymakamlığı taşınmaz satış ihalesi yapacak
Kuşadası Milli Emlak Müdürlüğü verdiği ilanda taşınmaz satış ihalesi yapacağını bildirdi. Türkmen Mahallesi'nde bulunan taşınmaz için Kuşadası Kaymakamlığı Açık Teklif Usulü ihale yapacak.
30 Mayıs 2021, Pazar 13:31 Son Güncelleme:
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Kuşadası Kaymakamlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü taşınmaz ihalesi yapacak. 8 Haziran'da saat 11.30'da yapılacak ihale Açık Teklif Usulü olacak. İhalenin gerçekleşeceği yer ise Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 91 Kuşadası / Aydın olarak belirtildi. İhaleye katılmak için geçici teminatı yatırmak gerekiyor. Geçici teminat ve diğer detaylar ilan sayfasında verildi.
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