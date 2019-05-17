Kuşadası Körfezi’nde 14’ü çocuk 47 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan sahil güvenlik mobil radarı tarafından, Pamucak önlerinde lastik bir bor içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 20 Suriye, 12 Orta Afrika, 11 Kongo ve 4 Irak uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmen il göçmen bürosuna teslim edildi.

AYDIN (İHA)