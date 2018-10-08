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Kuşadası Körfezi’nde 23’ü çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 23’ü çocuk, 10’u kadın toplam 43 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

08 Ekim 2018, Pazartesi 23:47
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Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yolunda ihbar üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti.

43 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 19 Suriye, 17 Irak, 4 Afganistan ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. 

AYDIN (İHA)


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