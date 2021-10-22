Türkiye Kuşadası Körfezi’nden çıkartıldı! 40 metre uzunluğunda, 5 ton ağırlığında

Kuşadası Körfezi’nden çıkartıldı! 40 metre uzunluğunda, 5 ton ağırlığında

Türkiye

Kuşadası Körfezi’nden çıkartıldı! 40 metre uzunluğunda, 5 ton ağırlığında

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde körfezden yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığında ’hayalet ağ’ çıkartıldı. Uzun yıllar boyunca balıkçı tekneleri tarafından denize bırakılan ağları geri dönüştürmek üzere Kuşadası Belediyesi teslim aldı.

22 Ekim 2021, Cuma 18:35 Son Güncelleme:
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Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda denizlere terkedilmiş ’hayalet ağ’ olarak nitelendirilen balık ağları, Sahil Güvenlik Kuşadası Karakolu Komutanlığı’ndan 9 kişilik dalış timinin saatler süren çabalarının ardından Kuşadası Körfezi’nden çıkarıldı. Çıkarılan yaklaşık 40 metre uzunluk ve 5 ton ağırlığındaki hayalet ağlar geri dönüştürülmek üzere Kuşadası Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

AĞLAR KUŞADASI BELEDİYESİ’NCE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Hayalet ağların geri dönüşüm sayesinde yeniden kullanılacak hale getirileceğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Deniz temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Son olarak Kuşadası Kaymakamlığı, Sahil Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile çok önemli bir projeye imza attık. Denizlerimize terk edilmiş 40 metre uzunluğundaki balıkçı ağılarını çıkarttık" dedi.

’DENİZLERDE SIFIR ATIK’

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise "Denizlerimizin temizlenmesi için ilçemizdeki tüm kamu kurumları ile ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak hayalet ağ olarak bilenen ve denizlerde kirliliğe sebep olan balıkçı ağlarının Kuşadası Körfezi’nden çıkarılmasını sağladık. Denizlerde sıfır atık projesi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA

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