Kuşadası’nda 18’i çocuk 38 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası açıklarında Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bot durdurularak, içerisindeki 37 Kongo ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 kaçak göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

AYDIN (İHA)