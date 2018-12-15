Kuşadası’nda 44 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 18’i çocuk, 9’u kadın toplam 44 kaçak göçmen yakalandı

15 Aralık 2018, Cumartesi 00:03
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Kuşadası’nda 44 kaçak göçmen yakalandı

Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki Arslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yolunda bir ihbar aldı.

AFGANİSTAN UYRUKLU 44 KAÇAK YAKALANDI

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından yeri tespit edilen söz konusu lastik bot, Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. 


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