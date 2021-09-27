Türkiye Kuşadası'nda dehşet anları! Rus turistleri taşıyordu...

Kuşadası'nda dehşet anları! Rus turistleri taşıyordu...

Türkiye

Kuşadası'nda dehşet anları! Rus turistleri taşıyordu...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Rus turistleri taşıyan midibüste yangın çıktı. Midibüsteki 17 yolcu tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27 Eylül 2021, Pazartesi 15:18 Son Güncelleme:
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Muğla'dan Kuşadası'na 17 kişilik Rus turist kafilesini taşıyan Orhan Develi yönetimindeki 46 VK 323 plakalı midibüsün motor kısmından saat 12.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Kuşadası-Söke kara yolu üzerinde bulunan Yaylaköy Mahallesi girişinde midibüsünden çıkan alevleri fark eden sürücü Develi, aracını hemen yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

Şoför Develi'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin midibüsü saran alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler güçlükle söndürülürken, midibüs kullanılmaz hale geldi.

Eşber OKAYER / DHA

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