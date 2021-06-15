Kuşadası Belediyesi, ilçede evcil hayvan satışının yasaklanması için geçen ay çalışma başlattı. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan önerge, dün Tarihi Kervansaray 'da yapılan Kuşadası Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısında gündeme getirildi. Yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi. Karara göre; Kuşadası'nda bulunan petshoplarda akvaryumdaki hayvanlar ve kafesteki kanatlılar hariç diğer hayvanların satışı yasaklandı.

"Hayvanseverler memnun"

Karar, hayvanseverler tarafından sevinçle karşılandı. Ege Hayvanları Koruma Dernekleri Birliği Kuşadası Temsilcisi İskender Avcı, "Kuşadası Belediye Meclisi bugün çok önemli ve tarihi bir karar aldı. Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel, bu kararla yine bir ilke imza attı. Karar kapsamında Kuşadası' genelinde evcil hayvan satışı yasaklandı. Bu iş rant kapısı olmuştu. Hayvanlar küçücük kafeslerde hapsediliyordu. Hayvanların yaşadığı bu çile artık son bulacak. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Hayvansever Gökçe Demirkaya ise "Kuşadası Belediye Meclisinin evcil hayvanların satışı ile ilgili aldığı karar bizi çok mutlu etti. Patililer artık özgür olacak. Belediye Başkanımız Ömer Günel çok teşekkür ederiz" dedi.

"Sahiplenilmesini tavsiye ediyorum"

Kuşadası'nda 7 yıldır petshop işleten Doğan Sevinç de belediyenin aldığı kararı desteklediğini söyledi. Petshoplardan satın alınan hayvanların bir süre sonra sokağa terk edildiğini ifade eden Sevinç, "Bu nedenle dışarıda çok fazla başıboş kedi ve köpek var. İnsanlara petshoplardan kedi veya köpek alacaklarına barınaklardan sahiplenmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"Tüm canlılardan sorumluyuz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kentte yaşayan tüm canlılardan sorumlu olduklarına dikkat çekerek "Evcil hayvan ticareti kabul edilemez bir hak ihlalidir. Bu nedenle Meclis kararıyla kentimizde evcil hayvan ticaretini yasakladık. Evini ve yaşamını bir hayvanla paylaşmak isteyen tüm hemşerilerimizi satın almak yerine sahiplenmeye çağırıyoruz. Aldığımız bu kararın evcil hayvan satışı ile ilgili olarak bir farkındalık yaratmasını diliyor ve uzun süredir taslak halinde bekleyen Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce kabul edilerek yürürlüğe girmesini istiyoruz" dedi.