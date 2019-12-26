Kuşadası'nda korkutan manzara! Görenler telefonuna sarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, körfez açıklarında meydana gelen hortum panik yaratırken, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

26 Aralık 2019, Perşembe 09:39 Son Güncelleme:
A A
Kuşadası'nda korkutan manzara! Görenler telefonuna sarıldı

Kuşadası'nda, körfez açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Paniğe neden olan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

5 dakika sürdü

 Görüntülerde, hortumu kayıt altına alan vatandaşların heyecanlı konuşmaları dikkat çekti. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi. 



Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 8 soruda Doğa Koleji devri