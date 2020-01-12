Kuşadası’nda Ocak ayının ilk Pazar günü güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereye kadar yükselince vatandaşlar ve amatör balıkçılar sahile akın etti. Atatürk Bulvarı üzerindeki sahil yolu, kafeler sıcak havanın keyfini çıkaranlarla doldu. Sahilde çocuklarıyla yürüyüş yapan aileler, güneşin tadını çıkardı.

Oyun parkları çocuklarla doldu taştı.

El Heykeli önünde kurulan buz pistinde keyifli dakikalar geçirdi.

AYDIN (İHA)



