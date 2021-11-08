Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten kuşbaşılı pide tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, kuşbaşılı pide nasıl yapılır? Evde kuşbaşılı pide tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

KUŞBAŞILI PİDE TARİFİ

Kuşbaşılı pide malzemeler

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

40 gram yaş maya

1 yumurta sarısı

1 yumurta

1 kahve fincanı tereyağı

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz

İç malzeme

400 gram kuşbaşı kuzu eti

3 domates

3 sivribiber

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

50 gram kaşar peyniri

KUŞBAŞILI PİDE YAPILIŞI

Mayayı ılık sütte eritin ve kabarana kadar bekletin. Tereyağını eritin. Unu yoğurma kabına aktarın. Ortasını açın ve erittiğiniz tereyağını, yumurtayı, mayalı sütü ve tuzu ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iyice kabarana kadar ılık bir ortamda bekletin. Tereyağını tavada eritin ve kuzu etini ekleyin. Suyunu çekinceye kadar kavurun. Domates ve biberleri doğrayıp ekleyin. Tuzla tatlandırıp etler yumuşayana kadar pişirin. Hamuru 8 parçaya ayırıp her birini oval şekilde açın. Harcı hamurların üzerine yayın. Kenarlarını içe doğru kıvırın. Üzerlerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı ve yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin. Fırından almadan önce üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 2-3 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.



