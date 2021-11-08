Kuşbaşılı pide nasıl yapılır? MasterChef 8 Kasım kuşbaşılı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeleri püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bugün en sevilen pide tarifleri yapacak. Ekran başında izleyen seyirciler ise kuşbaşılı pide tarifi araştırıyor. Peki, kuşbaşılı pide nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kuşbaşılı pide tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
08 Kasım 2021, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten kuşbaşılı pide tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, kuşbaşılı pide nasıl yapılır? Evde kuşbaşılı pide tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...
KUŞBAŞILI PİDE TARİFİ
Kuşbaşılı pide malzemeler
- 4 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık süt
- 40 gram yaş maya
- 1 yumurta sarısı
- 1 yumurta
- 1 kahve fincanı tereyağı
- 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
- Tuz
İç malzeme
- 400 gram kuşbaşı kuzu eti
- 3 domates
- 3 sivribiber
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- Yarım tatlı kaşığı karabiber
- 50 gram kaşar peyniri
Mayayı ılık sütte eritin ve kabarana kadar bekletin. Tereyağını eritin. Unu yoğurma kabına aktarın. Ortasını açın ve erittiğiniz tereyağını, yumurtayı, mayalı sütü ve tuzu ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iyice kabarana kadar ılık bir ortamda bekletin. Tereyağını tavada eritin ve kuzu etini ekleyin. Suyunu çekinceye kadar kavurun. Domates ve biberleri doğrayıp ekleyin. Tuzla tatlandırıp etler yumuşayana kadar pişirin. Hamuru 8 parçaya ayırıp her birini oval şekilde açın. Harcı hamurların üzerine yayın. Kenarlarını içe doğru kıvırın. Üzerlerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı ve yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin. Fırından almadan önce üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 2-3 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.