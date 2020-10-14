Protein deposu: Kuşbaşılı pide tarifi

Tadına doyamayacağınız çıtır çıtır hamur için de enfes harcıyla kuşbaşılı pide tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kuşbaşılı pide tarifi arıyor ya da kuşbaşılı pide nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuşbaşılı pide yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Kuşbaşılı pide tarifi

Kuşbaşılı pide malzemeleri

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

40 gram yaş maya

1 yumurta sarısı

1 yumurta

1 kahve fincanı tereyağı

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz

İç malzeme

400 gram kuşbaşı kuzu eti

3 domates

3 sivribiber

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

50 gram kaşar peyniri

Kuşbaşı pide yapılışı

Mayayı ılık sütte eritin ve kabarana kadar bekletin. Tereyağını eritin. Unu yoğurma kabına aktarın. Ortasını açın ve erittiğiniz tereyağını, yumurtayı, mayalı sütü ve tuzu ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iyice kabarana kadar ılık bir ortamda bekletin. Tereyağını tavada eritin ve kuzu etini ekleyin. Suyunu çekinceye kadar kavurun. Domates ve biberleri doğrayıp ekleyin. Tuzla tatlandırıp etler yumuşayana kadar pişirin. Hamuru 8 parçaya ayırıp her birini oval şekilde açın. Harcı hamurların üzerine yayın. Kenarlarını içe doğru kıvırın. Üzerlerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı ve yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin. Fırından almadan önce üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 2-3 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.



