Protein deposu: Kuşbaşılı pide tarifi
Bol protein kaynağı olan kuşbaşılı pide tarifi enfes hamuruyla oldukça doyurucu bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kuşbaşılı pide tarifi arıyor ya da kuşbaşılı pide nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuşbaşılı pide yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
14 Ekim 2020, Çarşamba 15:42 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız çıtır çıtır hamur için de enfes harcıyla kuşbaşılı pide tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kuşbaşılı pide tarifi arıyor ya da kuşbaşılı pide nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuşbaşılı pide yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Kuşbaşılı pide tarifi
Kuşbaşılı pide malzemeleri
- 4 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık süt
- 40 gram yaş maya
- 1 yumurta sarısı
- 1 yumurta
- 1 kahve fincanı tereyağı
- 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
- Tuz
İç malzeme
- 400 gram kuşbaşı kuzu eti
- 3 domates
- 3 sivribiber
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- Yarım tatlı kaşığı karabiber
- 50 gram kaşar peyniri
Kuşbaşı pide yapılışı
Mayayı ılık sütte eritin ve kabarana kadar bekletin. Tereyağını eritin. Unu yoğurma kabına aktarın. Ortasını açın ve erittiğiniz tereyağını, yumurtayı, mayalı sütü ve tuzu ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp iyice kabarana kadar ılık bir ortamda bekletin. Tereyağını tavada eritin ve kuzu etini ekleyin. Suyunu çekinceye kadar kavurun. Domates ve biberleri doğrayıp ekleyin. Tuzla tatlandırıp etler yumuşayana kadar pişirin. Hamuru 8 parçaya ayırıp her birini oval şekilde açın. Harcı hamurların üzerine yayın. Kenarlarını içe doğru kıvırın. Üzerlerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı ve yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin. Fırından almadan önce üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 2-3 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.