Türkiye Küsen yaşlı çift için CİMER'den yardım istediler

Küsen yaşlı çift için CİMER'den yardım istediler

Türkiye

Küsen yaşlı çift için CİMER'den yardım istediler

Aksaray'da 3 aydır birbirleri ile konuşmayan Güllü ve Mehmet Karip çiftinin barışması için torunları Burcu Karip CİMER'den yardım istedi.

23 Aralık 2020, Çarşamba 17:04 Son Güncelleme:
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Aksaray’da küs olan babaannesi ve dedesini 3 aydır barıştıramayan torun Burcu Karip, 16 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) yardım istedi. Karip, babaannesi Güllü’nün dedesi Mehmet Karip’e küstüğünü, evi terk ederek başka bir torununda yaşamaya başladığını, birbirlerini sevdiklerini ancak barışmaya yanaşmadıklarını belirtip, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’dan yardım istedi.

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Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu, torun Burcu Karip’le görüşerek, babaanne Güllü Karip’in kaldığı eve gitti. Taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu daha sonra dede Mehmet Karip’i ziyaret ederek, birbirine küsen yaşlı çifti barıştırdı.

DHA


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