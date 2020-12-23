Aksaray’da küs olan babaannesi ve dedesini 3 aydır barıştıramayan torun Burcu Karip, 16 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) yardım istedi. Karip, babaannesi Güllü’nün dedesi Mehmet Karip’e küstüğünü, evi terk ederek başka bir torununda yaşamaya başladığını, birbirlerini sevdiklerini ancak barışmaya yanaşmadıklarını belirtip, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’dan yardım istedi.

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu, torun Burcu Karip’le görüşerek, babaanne Güllü Karip’in kaldığı eve gitti. Taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu daha sonra dede Mehmet Karip’i ziyaret ederek, birbirine küsen yaşlı çifti barıştırdı.

DHA







