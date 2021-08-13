Bol yeşilliğe sahip olan narin gövdesi bulunduğu ortama şıklık katar. Peki, kuşkonmaz çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kuşkonmaz çiçeği hikayesi nedir? Kuşkonmaz çiçeği hakkında bilinenler...

KUŞKONMAZ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kuşkonmaz çiçeği bakımında gün ışığının önemi oldukça büyüktür. Ancak direkt gün ışığına maruz kalmaması gerekmektedir. Aydınlık olan yerler bu bitkinin yapraklarının parlak ve canlı kalması için oldukça önemlidir. Az ışık aldığında ise kuşkonmaz çiçeği yeteri kadar besin alamaz ve bu durumdan olumsuz etkilenir.

Kuşkonmaz çiçeği, yaz aylarında haftada en az 2 kez, kış aylarında ise haftada 1 kez olmak üzere bitkinin bulunduğu saksının üstten sulanması gerekmektedir. Sulama yapılırken suyu tüm toprağa ulaşmasına dikkat edilmesi büyük öneme sahiptir. Saksı tabağında biriken su var ise bu suyun dökülmesi önemlidir. Sulamada temel kural ise bitkinin toprağı kurudukça su verilmesine önem verilmesidir.

Bitkinin bakımında bir diğer önemli unsuru ise çiçeğin kesinlikle toprağının uzun süreler kuru bırakılmamasıdır. Bunun için toprağın çok fazla kuru kalmasına izin verilmeden sulama yapılmasıdır. Hava akımına karşı dayanıksız bir bitkidir. Bu sebeple kapı ağzı ve pencere gibi açılan ve rüzgar alan yerlerde bulundurulmamalıdır.

KUŞKONMAZ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kuşkonmaz çiçeği gerek görünümü gerekse ortama sağladığı ferahlık bakımından oldukça etkileyici bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda kuşkonmaz çiçeğinin kendisine özgü özellikleri dikkat çekiyor. İşte kuşkonmaz çiçeğinin özellikler:

Liliaceae (zambakgiller) ailesine mensup bir bitkidir.

Kuşkonmaz çiçeği, yenebilen bir bitki değildir.

İnsanlar ve hayvanlar tarafından tüketilmesi durumunda hafif toksik etkisi sağlar.

Bitkinin kendisi yahut meyvelerinin yenilmesi durumunda ishal, kusma ve karın ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bitkinin cilt ile temasında nadiren de olsa alerjik reaksiyonlar görülebilir.

Diğer tüm saksı çiçekleri gibi havayı temizleme konusunda etkilidir.

Dantelli hoş görünümünden dolayı iç mekan dekorasyonunda güzel bir görüntü ortaya koyar.

Fazla bakım gerektirmeyen bir çiçek türü olmasından dolayı evde yetiştirmek için ideal bir tercihtir.

Bitki için uygun koşullar oluştuğunda boyu 3 metreye kadar büyüyebilir.

Kuşkonmaz çiçeğinin sararması ve kuruması genellikle bulunduğu ortamda nemsiz kuru bir hava olduğuna alamet eder.

KUŞKONMAZ ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



