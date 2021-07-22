Nazik ve narin bir bitki olması ile beraber kuşkonmaz çiçeği için bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara harfiyen riayet etmek suretiyle, kuşkonmaz çiçeği mekanlarda harika bir etki oluşturabilmektedir.

- Doğrudan güneş ışığına bırakılmaması gereken bir bitki türüdür.

- Önü bir tül ile filtrelenmek suretiyle gölgeli şekilde dolaylı yoldan güneş almalıdır.

- Çok fazla soğuk ya da sıcak havalardan etkilenen bitki türüdür.

- Mutlaka ortalama ve ılık bir ortamda tutulmalıdır.

- Hava akımlarından kolayca etkilenen bir bitki türü olduğundan dolayı, mutlaka buna dikkat etmek gerekir.

- Günün farklı zaman dilimlerinde yaprakları ve kökleri dikkatli bir şekilde ve hafifçe sulanmalıdır.

Yukarıda verilen bütün doğal unsurlara ve koşullara dikkat etmek suretiyle, kuşkonmaz bitkisi her yerde keyifli yetiştirilebilir. Özellikle mekanda etkili bir görüntü sergileyen ve havasını değiştiren bir bitki olduğu için, çok fazla tercih edilen bir süs bitkisidir.

Özellikle söz konusu evde yetiştirilen bitkiler olduğu zaman, bu bilgilerini alacağı güneş ışınlarına çok dikkat etmek gerekmektedir. Aynı durum kuşkonmaz bitkisi için de geçerlidir. Bakımı konusunda her ne kadar kuşkonmaz bitkisi güneşi sevse dahi, doğrudan güneşte tutulmamalıdır. Aksi takdirde kısa bir zaman içerisinde ölür. Diğer yandan sadece gölgede de durmamalıdır. Yani gün içerisinde belli bir oranda güneş almalı ve aynı zamanda gölgede kalmalıdır. Bunu sağlamak için ise en iyi yöntemlerden biri, çiçeğin önünde bir tül kullanmaktır. Böylece Kuşkonmaz bitkisi önünde bir filtre yaparak, güneşten doğru şekilde faydalanmasına imkan verilebilir.

Kuşkonmaz Bitkisi Nasıl Çiçek Açar?

Kuşkonmaz çiçeği özellikle küçük papatya görüntüsü altında çiçek açar. Özellikle sıralı şekilde kök tarafından başlamak suretiyle ucuna doğru güzel çiçekler açmaktadır. Tabii bu durum çok uzun sürmez. Genelde kısa sürede çiçek açması ile beraber daha çok özel ve güzel yaprakları üzerinden dikkatleri üzerine çekmektedir. Yaz aylarında haftada 2 defa ve kış aylarında ise haftada bir defa sulamak suretiyle, güzel renk eşliğinde çiçek açabilir. Aynı zamanda Kuşkonmaz bitkisinin çiçek yaprakları birbirinden ayrıdır. Her bir çiçekte beş ya da altı tane beyaz renkli yaprak görünümü bulunur. Bu doğrultuda bir süre oldukça güzel bir görüntü sergilemesi ile beraber, aynı zamanda ortamın havasını değiştiren bir özelliğe sahiptir.

Kuşkonmaz Bitkisi Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kuşkonmaz bitkisi için özellikle güneş almak büyük bir öneme sahiptir. Özellikle yeterli derecede güneş alamadığı zamanlarda kendini besleyemez ve bu da yapraklarında kararma meydana getirir. Doğru şekilde besin üretemez ve önemli oranda solar. Zaman içerisinde de kısa bir sürede ölür. Aynı zamanda aşırı şekilde sulanmamalıdır. En fazla haftada bir ya da iki defa yeterlidir. O da yaz ve kış olmak suretiyle mevsimine göre değişkenlik gösterir. Direkt olarak güneş ışığı almamalı ve çok fazla gölgede kalmamalıdır.



