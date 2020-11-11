Yemek Atatürk'ün sevdiği lezzetler: Kuşkonmaz tarifi

Atatürk'ün sevdiği lezzetler: Kuşkonmaz tarifi

Yemek

Atatürk'ün sevdiği lezzetler: Kuşkonmaz tarifi

MasterChef Türkiye yarışmasında 10 Kasım'a özel yapılan programda Atatürk'ün en sevdiği yiyecekler hazırlandı. Bunlar arasında kuşkonmaz tarifi ise en çok merak edilen lezzetler arasında yerini aldı. Sevdiklerinize hazırlamak için kuşkonmaz tarifi arıyor ya da kuşkonmaz nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuşkonmaz yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

11 Kasım 2020, Çarşamba 13:13 Son Güncelleme:
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Lezzetine doyum olmayan kuşkonmaz tarifi aynı zamanda oldukça faydalı bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kuşkonmaz tarifi arıyor ya da kuşkonmaz nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuşkonmaz yapılışı ve püf noktaları haberimizde. 

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Kuşkonmaz tarifi

Kuşkonmaz malzemeleri

  • 1 demet kuşkonmaz
  • Yeteri kadar su
  • 2 diş kıyılmış sarımsak
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz

Kuşkonmaz yapılışı

Kuşkonmazları yıkayıp uçlarındaki sert kısımları bir kabak soyacağı ya da bıçakla sıyırarak temizleyin. Tuzlu su kaynatıp kuşkonmazları hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp servis tabağına alın. Soğuduktan sonra üzerine kıyılmış sarımsak ekleyin. Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.

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