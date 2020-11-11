Lezzetine doyum olmayan kuşkonmaz tarifi aynı zamanda oldukça faydalı bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kuşkonmaz tarifi arıyor ya da kuşkonmaz nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuşkonmaz yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Kuşkonmaz tarifi

Kuşkonmaz malzemeleri

1 demet kuşkonmaz

Yeteri kadar su

2 diş kıyılmış sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz

Kuşkonmaz yapılışı

Kuşkonmazları yıkayıp uçlarındaki sert kısımları bir kabak soyacağı ya da bıçakla sıyırarak temizleyin. Tuzlu su kaynatıp kuşkonmazları hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp servis tabağına alın. Soğuduktan sonra üzerine kıyılmış sarımsak ekleyin. Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.



