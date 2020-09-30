Sağlıklı bir lezzet: Kuşkonmazlı risotto tarifi

Kuşkonmazın faydalarından yararlanabileceğiniz kuşkonmazlı risotto tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz kuşkonmazlı risotto tarifi arıyor ya da kuşkonmazlı risotto nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuşkonmazlı risotto yapılışı için haberimize bir göz atın.

Kuşkonmazlı risotto tarifi

Kuşkonmazlı risotto malzemeleri

5 adet kuşkonmaz taze

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım adet soğan, orta boy, ince küp doğranmış

1 diş sarımsak, ince doğranmış

1 su bardağı arborio pirinci

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi

2,5 su bardağı su, kaynar

1 adet Et Suyu Bulyon

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı parmesan

Kuşkonmazlı risotto yapılışı

Kuşkonmazların kenarlarını bıçak yardımıyla temizleyin, kılçıklarını alın. Tuzlu kaynar suda 30 saniye haşlayın ve buzlu suya alın. Küçük doğrayıp kenara alın. Zeytinyağını tencerede ısıtın, soğanları ekleyip yumuşayana dek kavurun, sarımsakları ekleyip renk almasına izin vermeden kavurun. Pirinçleri ekleyin, 2 dakika kavurduktan sonra sirkeli suyu ekleyip buharlaşana dek kavurun. Ateşi azaltıp et suyunu birer kepçe olmak üzere ekleyip sürekli karıştırın, çektikçe ekleyin. Pirinçler yumuşayıp nişastalarını salınca altını kapatın, kuşkonmaz, tereyağı ve parmesanı ekleyip karıştırın. Üzerine kuşkonmaz koyup, parmesan serperek servis edin.



