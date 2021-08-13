Narin gövdesi ve bol yeşil yapraklarıyla bulunduğu ortama şıklık katan küstüm çiçeği, dokunulduğunda yapraklarını kapatma özelliği ile hayranlık uyandırıyor. Peki, küstüm çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Küstüm çiçeği hikayesi nedir? Küstüm çiçeği hakkında bilinenler...

KÜSTÜM ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Küstüm çiçeği; yaz mevsiminin sıcak aylarını ve güneş alan yerleri sevmesinden ötürü, sürekli ve toprağı kuru kalmayacak biçimde sulamasının yapılması önemlidir. Sonbahar mevsimine doğru, dayanıklı şekle sahip olan küstüm çiçeği eve alınabilir. Küstüm çiçeğinin kendisine has savunma mekanizması bulunur. Bitkinin yapraklarına dokunulduğu zaman yaprakları ve sapı içe doğru eğilir. Aynı hareket yeniden yapıldığında, gövdesinin üstünden dikenlerini ortaya çıkarır. Bunun sayesinde bitki, zararlı böcekleri kaçırabilir. İnsan vücudunda olduğu üzere, sinirli bir yapısı bulunur. Bu sinirleri ile dokunulduğu zaman kendisini kapatır. Kendini korumak adına oluşturduğu savunma mekanizması olarak belirtilebilir. Yağmur yağdığı zaman kırılmamak adına kendisini kapatarak, koruyan bir bitki türüdür.

Küstüm çiçeğinin sulanması adına toprağın kesinlikle kuruması önemlidir. Toprak kurumadan sulanması, çiçeğin çürümesine neden olur.

KÜSTÜM ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Küstüm çiçeğinin saçaklı kök yapısına sahip bir bitki olduğu söylenebilir.

Brezilya kökenine sahiptir.

Sıcak ve nemli iklimlerde yetişen bir çiçek türüdür.

Küstüm çiçeğinin boyu 1.5 metreye dek ulaşabilmektedir.

Temas edilmesi halinde turgorin isminde kimyasal bir maddeyi salgılar.

Humuslu ve zengin topraklarda daha kolay ve hızlı yetişmektedir.

Küstüm çiçeği, yuvarlık başçıklarda yer alır.

Turgorin maddesi salgılandıktan sonra yaprak kısmı suyla dolar.

Yapraklar dokunulduktan sonra kapanarak büzüşür.

Bitkinin yaprakları, dış etmenlere karşı çok narindir.

Küstüm çiçeğinin ömrü yaklaşık 6 senedir.

KÜSTÜM ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



