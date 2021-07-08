Kusursuz güzellik

2002 Dünya güzelimiz Azra Akın (40) 2017’de iş insanı Atakan Koru ile evlenmiş, 2018’de de oğlu Demir’i kucağına almıştı. Eşinin memleketi Edirne’de gözlerden uzak bir yaşam süren Azra Akın, sezonu ailesiyle Bodrum’da açtı. Ortakent’te kaldıkları otelin plajına inen Azra, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle tüm gözleri üzerinde topladı. Kusursuz fiziği ile ilgi odağı oldu.

EŞİ YANINDA YOKTU

Sıcaktan bunalan oyuncu, denize girerek serinledi. Ardından yanına oğlu Demir’in gelmesiyle denizden çıkıp otelin havuzuna geçti. Demir’le havuzda yüzen ve oyunlar oynayan Azra Akın’ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Tescilli güzelin eşi Atakan Koru ise plaja inmeyerek, otel odasından çıkmayı tercih etmedi.