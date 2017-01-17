Kusursuz oje sürmenin en pratik yolu

Bir kadının bakımlı olup olmadığını tırnaklarından da anlayabilirsiniz. Peki, ya sizin tırnaklarınız böyle bir iltifatı almaya hazır mı? Gelin evde kolayca uygulayabileceğiniz bu oje sürme tekniklerine birlikte göz atalım:- Tırnaklarınızın her birinin aynı boyda ve aynı şekilde kesilmiş olmasına özen göstermelisiniz. Aksi takdirde nasıl oje sürerseniz sürün istediğiniz zarif etkiyi yakalayamazsınız.- Tırnaklarınızın üzerini tamamen oje kalıntılarından, tozdan ya da pamuk tüylerinden temizleyin.- Eğer ojenizi sürmeden önce tırnaklarınıza oje bazı uygularsanız ojenizin rengi daha belirgin olacaktır.- Oje sürerken tırnağınızın dibinden ucuna doğru hareketlerle sürmelisiniz. Tırnağınızı 3 bölümde boyayabilirsiniz. Ojenin üzerinden tekrar tekrar geçerseniz görüntüyü bozabilirsiniz.- Ojenizi uygularken ince bir katman halinde sürün. Aksi takdirde çabuk bozulabilir. Gerekirse 2. veya 3. katını kuruduktan sonra tekrar atabilirsiniz.- Ojeniz tamamen kuruduktan sonra işlemi bitirmek ve ojenizin daha uzun kalıcılığını korumak için oje koruyucunuzu mutlaka sürmelisiniz.- Tüm oje ve tırnak bakımı işleminiz bittiğinde ise tırnak diplerinize ve ellerinize süreceğiniz nemlendirici sayesinde tırnaklarınız ve elleriniz profesyonel ellerden çıkmış bir hale dönüşecektir.