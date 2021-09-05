Kusursuz oturma odası için dikkat edilmesi gerekenler

Yeni ev eşyası alırken odak noktanız moda olmasın. Beğendiğiniz parçalar tabii ki dekorasyonunuza şıklık katacaktır fakat modası geçtiğinde de çabuk sıkılmanıza sebep olabilir.

Köşeli koltuklar, berjerler, ahşap sandalyeler uzun yıllardır güzel duran ve yine uzun yıllar güzel duracak modellerden bazıları. Bu mobilyaları tercih ederken nötr renkler seçmeye özen gösterin. Bu sayede desenli veya farklı renklerde ekleyeceğiniz objeler ya da kırlentlere uyum sağlaması kolay olur.

Unite, zigon veya orta sehpa alırken tercihiniz beyaz olmamasına özen gösterin. Beyaz mobilyalar çabuk çizilir, leke tutar ve rengi çabuk değişir. Bu durum belirli bir süreden sonra can sıkıcı hale gelebilir.

KOLAY TEMİZLENMELİ

Mobilya seçiminde belki de en önemli kural kolay temizlenmesi olmalı. Lekelendiğinde temizliği sizi zorlayacak parçalar genellikle can sıkar ve çabuk değiştirilmesi gerekir. Bu nedenle çıkabilen kumaş ya da leke tutmayan kumaşlar tercih etmeye özen gösterin.

Koltuklarda kolay çıkan kılıflar, mobilyalarınızı değiştirmek yerine kumaşlarını değiştirip yeni mobilya elde etmenizi sağlar.