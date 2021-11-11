Türkiye Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri alacak

Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri alacak

Türkiye

Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri alacak

Kütahya Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri alacağını duyurdu.

11 Kasım 2021, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Kütahya Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

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