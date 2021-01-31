Türkiye Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek

Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek

Türkiye

Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek

Kütahya Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek. 40 adet taşınmazın kiraya verileceği ilan yayımlandı.

31 Ocak 2021, Pazar 15:30 Son Güncelleme:
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Mülkiyetleri/tasarrufları Kütahya Belediyesine ait ilanda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konuldu.

İhaleye katılım şartları, ihale yeri ve tarihiyle ilgili daha fazla bilgiye ilan sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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