Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04 sularında bir deprem yaşandı. Çevre ilerden de hissedilen sarsıntı halkı paniğe sürüklerken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Peki, Kütahya depremi kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!





KÜTAHYA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD’ın resmi sitesinde paylaştığı bilgilere göre, merkez üssü Kütahya’nın Altıntaş ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak ölçülürken, yerin 7 km. altında olduğu kaydedildi.

Eskişehir, Ankara, Afyon gibi çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ana depremin ardından bölgede çok sayıda ve küçük çaplı artçı deprem hissedildi.

AFAD DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ