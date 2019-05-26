Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Simav Teknoloji Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Fen Edebiyat Fakültesi 11 öğretim üyesi alıyor. Başvurular 9 Haziran’da sona eriyor. İşte başvuru şartları ile ilgili detaylar…

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Maliye, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Spor Yöneticiliği, Tarih, Ekonometri, İktisat, İşletme ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerine 11 öğretim üyesi alıyor.

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