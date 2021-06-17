Türkiye Kütahya Gediz Belediyesi 10 memur alacak

Kütahya Gediz Belediyesi 10 memur alacak

Türkiye

Kütahya Gediz Belediyesi 10 memur alacak

Kütahya Gediz Belediyesi 10 memur alımı yapacağını duyurdu.

17 Haziran 2021, Perşembe 17:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya Gediz Belediyesi 10 memur alacak. Kütahya İli Gediz Belediye Başkanlığı'ndan "Gediz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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