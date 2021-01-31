Türkiye Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak! İşte detaylar

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak! İşte detaylar

Türkiye

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak! İşte detaylar

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel almak için ilan açtı. İlana göre 1 sözleşmeli personel alınacak. İşte ilan metni ve detaylar.

31 Ocak 2021, Pazar 15:39 Son Güncelleme:
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

20 Ocak'ta yayımlanan ilana başvurular 15 gün boyunca sürecek.

İlan detayları için tıklayın.

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