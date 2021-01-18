Türkiye Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alacak

Türkiye

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş-Kur aracılığıyla 20 sürekli işçi alacağını açıkladı. Başvurular İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak.

18 Ocak 2021, Pazartesi 16:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır" denildi. Adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklar.

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