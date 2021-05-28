Türkiye Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim üyesi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim üyesi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

28 Mayıs 2021, Cuma 16:59 Son Güncelleme:
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Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır. Açıklaması yapıldı. 

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