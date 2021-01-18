Türkiye Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni kadroları için başvuru şartları belli oldu.

18 Ocak 2021, Pazartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni kadrolarına 30 sözleşmeli personel alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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