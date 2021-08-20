Türkiye Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

20 Ağustos 2021, Cuma 17:14 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 öğretim üyesi alımı yapacak. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden "02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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